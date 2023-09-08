Даня Милохин спустя год скитаний за границей вернулся в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер и тиктокер Даня Милохин вернулся в Россию после года отсутствия, о чем рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он приехал в Москву из Дубая, опубликовав фотографии из столицы России.

На кадрах блогер находится в летнем кафе неподалеку от Кремля, есть также снимок храма Василия Блаженного на Красной площади. 21-летний Милохин еще недавно говорил, что не сможет вернуться в Россию, несмотря на плачевное положение за рубежом.

За границей он признавался, что лишился заработка, покинув Россию. Милохин уверял, что ему перестали поступать рекламные предложения, поэтому он какое-то время жил за счет друзей. Блогер улетел из России в США осенью 2022 года. Свой отъезд он объяснил тем, что хотел увидеться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позднее он перебрался в Дубай.

Ранее сообщалось, что в середине июня Даня Милохин в коротком видеообращении признался поклонникам, что в ближайшее время планирует вернуться в Россию. Тиктокер понадеялся, что в РФ его «не уничтожат» из-за временного отъезда из страны. Он признался, что живет на деньги, которые выручил с продажи автомобиля люкс-класса. Maybach стоимостью восемь миллионов рублей тиктокер продал за пять миллионов.