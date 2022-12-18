«Бес — он увлекателен»: Цыганова назвала причину популярности Милохина Цыганова призналась в жалости к тиктокерам типа Милохина

Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Даня Милохин

Вика Цыганова высказалась о Дане Милохине, признавшись, что жалеет ребят его типа. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» она сообщила, что считает таких молодых людей «инструментом», в который кто-то вкладывает деньги, а после руководит.

Причем, такими «инвесторами», по мнению певицы, являются люди, которые «ненавидят Россию и православие». Артистка считает, что такого рода подростков буквально «вербуют».

Таких людей отсматривают. Если у человека есть харизма и на него «наматываются люди. Я его видела в «Ледниковом периоде», он танцевал с Женей Медведевой. Я думала: «Бедная Женя, куда ж ты влипла». Он искрил таким обаянием, — поделилась впечатлением исполнительница.

При этом, убеждена Цыганова, страшным является то, что он «действительно подкупает».

Вот что страшно — он действительно подкупает. Потому что бес — он увлекателен. Он настолько очарователен! — считает Цыганова.

Однажды, вспомнила Цыганова, она даже пошутила, что хотела бы усыновить Даню Милохина и его брата Илью. Однако молодой человек уже сделал свой выбор.

Но уже поздно, это уже «отравлено». Теперь это его путь, его путь покаяния перед Богом и его выбор, — поделилась артистка.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить в реестр иноагентов блогера Даню Милохина. Как утверждают авторы публикации, письмо начальнику ведомства было направлено после публичного исполнения молодым человеком гимна Украины.