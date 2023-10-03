Приемный отец Милохина отреагировал на новости о призыве блогера в армию Приемный отец Дани Милохина: блогер не получал повесток в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Никаких повесток из военкомата на имя блогера Дани Милохина не приходило, заявил его приемный отец Дмитрий Тюленев изданию «КП» — Кубань». По словам мужчины, последний раз участковые приходили в середине сентября, но тогда Милохина не застали дома — он отправился в Дубай.

Нет, никто никуда не приходил. Это журналисты издания Mash, я так понимаю, опубликовали первые эту новость. Это старая новость <...> Может быть спутали что-то или неправильно поняли. <...> Успокойтесь, — поделился информацией Тюленев.

Очередные слухи о призыве популярного блогера в армию появились 3 октября. Telegram-канал Mash написал, что по адресу прописки Милохина в Анапе пришли сотрудники военкомата с целью вручить повестку.

Ранее Дмитрий Тюленев рассказал о жизни Дани Милохина за границей. Приемный отец сообщил, что регулярно поддерживает связь с блогером. Мужчина знает, что молодой человек ведет здоровый образ жизни и старается справиться с волной негатива, которая на него обрушилась.

Сам тиктокер признавался, что ему не нравится работа в Дубае. Блогер пожаловался, что создавать новые видеоролики в городе, расположенном на побережье Персидского залива, «очень дорого и муторно». Он также пожаловался на трудности с поисками операторов и нужной аппаратуры. По словам блогера, в России заниматься этой деятельностью намного проще.