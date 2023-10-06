«Как ляжет, решу я»: боец поп-ММА вызвал Милохина на поединок Боец поп-ММА Симонян вызвал на бой сбежавшего из России Милохина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Желание блогера Дани Милохина подраться с одним из братьев звезды UFC Хабиба Нурмагомедова не зайдет дальше пустых разговоров, сообщил NEWS.ru боец поп-ММА Нарек Симонян. По его словам, сама идея такого боя — бред. В то же время спортсмен заявил, что готов сам выйти на ринг с Милохиным и даже перекрасит волосы в розовый цвет, если блогер хотя бы раз сможет ударить его по голове.

Бой Милохина против брата Хабиба — это бредятина. Все понимают, что дальше разговора это дело не двинется. Если Милохин сейчас тренируется и хочет попробовать себя в единоборствах, то я готов предоставить ему эту возможность в лиге «Наше Дело», — заявил боец поп-ММА.

Симонян предложил назначить бой на 11 октября и провести его в прямом эфире. Он также дал возможность Милохину установить свои правила.

Пусть правила выбирает он, а как он ляжет и насколько быстро, решу уже я. Готов поставить на кон миллион рублей, что он не нанесет ни одного удара по моей голове. Если же он это сделает, я переведу ему миллион в этот же день и покрашусь в розовый цвет, — добавил Симонян.

Ранее сообщалось, что Милохин вернулся в Москву из Дубая, где проживал более полугода. Однако после слухов о его возможном призыве в ряды российской армии блогер снова покинул страну. Позднее стало известно, что по адресу его прописки в Анапе пришли сотрудники военкомата, чтобы вручить повестку. Находившийся в квартире отец Милохина отказался открывать дверь и заявил, что его сын находится за границей.