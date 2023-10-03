По адресу Дани Милохина в Анапе пришли с повесткой в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Популярного российского блогера Даню Милохина призвали в армию — по адресу его прописки в Анапе пришли сотрудники военкомата с целью вручить повестку, сообщает Telegram-канал Mash. По сведениям канала, в квартире в тот момент находился отец находящегося в Дубае контент-мейкера, который отказался открывать дверь.

Отец Милохина сообщил, что его сын сейчас находится за границей и отказался принимать повестку. Сотрудники военкомата ушли и пообещали вернуться.

Ранее Милохин рассказал, что испугался после прочтения информации о том, что военкомат Анапы объявил его в розыск. Он также отметил, что для новости было выбрано его удачное фото. После этого блогер опубликовал фото из машины во время передвижения по улицам Дубая.

Тиктокер ранее подвергался критике из-за того, что во время стрима киевского коллеги Артура Бабича спел гимн Украины. Бабич попросил его сделать это, поскольку ранее во время саундчека Милохин исполнял гимн России. По поводу СВО Милохин никогда публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.