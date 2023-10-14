Составлен список российских знаменитостей, получивших гражданство Израиля

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Некоторые российские знаменитости получили гражданство Израиля до и после начала спецоперации. Кто оказался в этом списке артистов?

У кого из российских знаменитостей есть гражданство Израиля

Актер Ефим Шифрин получил израильский паспорт еще в 2017 году, задолго до начала спецоперации. Настоящее имя юмориста — Нахим Залманович. Он никогда не скрывал, что является евреем, и не отступал от веры своих предков. При этом после начала СВО Шифрин остался жить и работать в России.

«Я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года — Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте госуслуг и приложении Сбербанка. На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения», — объяснял он.

В октябре прошлого года стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева получила гражданство Израиля благодаря супругу, юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), мать которого является еврейкой. Однако адвокат Александр Добровинский заявлял, что артистов могут лишить израильского гражданства. Дело в том, что пара скрепляла узы не только в загсе, но и в храме.

«Дело в том, что, согласно анкетам, которые заполняются на получение гражданства, следует указать свое вероисповедание. Принимается позиция атеиста или неверующего. Не принимается любая иная религия, исповедуемая соискателем. Все это очень четко указано в законодательстве Израиля (ст. 4 алеф). Обряд венчания не может быть проведен для некрещеных, таким образом, налицо теоретически ввод в заблуждение (обман)», — объяснял Добровинский StarHit.

В октябре прошлого года Тина Канделаки опубликовала израильский паспорт телеведущей Ксении Собчак и припомнила ей три ее цитаты, в которых та отрицала наличие у нее гражданства другой страны.

«Как всегда, за словами — ложь и ничего более», — написала Канделаки.

Актер Максим Виторган вместе со своими детьми тоже получил израильское гражданство. Недавно стало известно, что его сына Даниила могут призвать в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), поскольку он прошел службу и демобилизовался месяц назад.

В апреле прошлого года очевидцы сфотографировали рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), когда он заполнял документы на получение израильского гражданства.

Кого из артистов подозревают в получении гражданства Израиля

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), по неподтвержденной информации, получил гражданство Израиля в 2015 году. Тогда же он купил в стране 5-комнатную квартиру. В марте прошлого года артист вместе с четвертой супругой Эйнат Кляйн переехал жить в Израиль. Отъезд из России музыкант просил не связывать с эмиграцией. При этом Кляйн заявляла, что у их ребенка не будет гражданства РФ.

«Но никто не загадывает. Мало ли, может, еще и будет второе гражданство. У Макаревича российское гражданство, израильского нет», — рассказали KP.RU в окружении пары.

В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова из-за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля.

«Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля, однако, по предварительным данным, не уведомил МВД об этом, как того требует закон. В настоящее время по этому факту идет проверка. Если эта информация подтвердится, то в отношении журналиста могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ», — говорилось в сообщении.

Сам журналист говорил, что у него нет израильского паспорта.

В 2018 году в Сети появилась информация о том, что актер Иван Ургант вместе с женой и детьми прошел процедуру репатриации в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Телеведущий эту новость опровергал и заявлял, что не собирается становиться гражданином Израиля.

«В Израиле похоронены моя прабабушка и моя тетя, которых я очень люблю. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь», — комментировал Ургант.

В начале 2023 года телеведущая Лариса Гузеева, по информации СМИ, посетила миграционный центр в Израиле. Тогда артистку заподозрили в том, что она получила гражданство другой страны и эмигрировала.

«Пост посвящается особо придурочным журналюгам. Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — отвечала Гузеева в соцсетях.

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