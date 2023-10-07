«Готовность к войне»: кто из российских артистов сейчас живет в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева, Максим Галкин

Армия обороны Израиля из-за обострения обстановки на границе с Палестиной и обстрелов со стороны сектора Газа сегодня, 7 октября, объявила о состоянии «готовности к войне». Кто из российских артистов сейчас находится в Израиле?

Что случилось в Израиле

Около 06:30 по московскому времени израильские СМИ сообщили, что сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве. Десятки ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля.

Спустя время появилась информация, что по центральным и южным районам израильской территории нанесен массированный ракетный удар.

Около 08:10 по московскому времени армия Израиля заявила о проникновении «неопределенного числа» вооруженных людей из сектора Газа в приграничные районы.

В связи с инцидентами ЦАХАЛ заявила о «состоянии боевой готовности». Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 километров от сектора Газа, в том числе в Тель-Авиве.

Позже глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф официально объявил о начале военной операции против Израиля.

Кто из российских артистов находится в Израиле

Весной 2022 года в Израиль уехал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В сентябре к нему улетела супруга Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри. Семья поселилась в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой.

В марте прошлого года в Тель-Авив вместе с родителями и бабушкой переехал комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Актер Анатолий Белый тоже уехал в Израиль после начала спецоперации. В интервью он рассказывал, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль из-за того, что это был наиболее легкий вариант эмиграции.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн в марте 2022 года переехал жить в Израиль. Семья живет в курортном городе Нетания. Отъезд из России музыкант просил не связывать с эмиграцией. В интервью Ксении Собчак он рассказывал, что покинул РФ, так как хотел быть рядом с семьей в момент рождения четвертого ребенка. Супруга певца имеет израильское гражданство.

Режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с супругой Наталией Фишман тоже переехал в Израиль после начала СВО. Он продал свою киностудию Bazelevs.

У кого из российских артистов есть гражданство Израиля

В октябре прошлого года стало известно, что Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Ей удалось сделать это благодаря Максиму Галкину, мать которого является еврейкой. Однако адвокат Александр Добровинский заявлял, что артистов могут лишить израильского гражданства. Дело в том, что пара скрепляла узы не только в загсе, но и в храме. Такие действия противоречат местным законам.

В октябре прошлого года Тина Канделаки опубликовала израильский паспорт Ксении Собчак и припомнила ей три ее цитаты, в которых та отрицала наличие у нее гражданства другой страны.

«Как всегда, за словами — ложь и ничего более», — написала телеведущая.

В апреле прошлого года очевидцы сфотографировали рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), когда он заполнял документы на получение израильского гражданства.

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