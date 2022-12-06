Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа шоу-мена Максима Галкина могут лишить израильского гражданства, сообщил местному телеканалу 13tv бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов. Причиной этого может стать то, что пара исповедует христианство, а не иудаизм.

Благодаря мужу, у которого мать еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но муж обвенчал ее в церкви, и я даже видел на венчании, что он приколол икону Иисуса к груди — он также сказал, что он принял христианство, поэтому по Закону о возвращении они ничего не заслуживают, — пояснил Ахитов.

По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, добавил он.

Ахитов также отметил, что порядка половины репатриантов, прибывших в Израиль в течение последнего времени из РФ, не остались на территории государства, а вернулись в Россию.

Ранее стало известно, что семья Галкина и Пугачевой получила от Израиля миллион рублей. Правительство страны первые полгода поддерживает новоиспеченных репатриантов ежемесячным пособием, которое составляет порядка 45 тысяч рублей в месяц.