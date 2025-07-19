ПВО отразила еще один налет украинских дронов на Москву

ПВО отразила еще один налет украинских дронов на Москву Собянин: силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам на месте падения беспилотников работают экстренные службы.

ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов на движущийся автомобиль. По его словам, еще одна женщина получила ранения.

Между тем средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Из них 48 — над Брянской областью, указали там.