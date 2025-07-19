«Расчет провалился»: Слуцкий о новых санкциях против России Слуцкий: новые санкции не вынудят Россию предать национальные интересы

Никакие новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от достижения целей спецоперации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, ограничения бьют бумерангом по Европе, загоняя ее в энергетический тупик.

Расчет евроястребов на нанесение стратегического поражения России уже провалился. Никакие новые санкционные «пакеты» не заставят нас предать национальные интересы или отказаться от достижения целей специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности границ, — написал Слуцкий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый, 18-й пакет санкций ЕС нанесет удар по ключевым секторам российской экономики, включая банковскую сферу, энергетику и ВПК. В пакете также предусмотрен новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть. Это, по мнению ЕК, ослабит военный потенциал РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые антироссийские санкции, подчеркнув, что Москва рассматривает такие односторонние ограничения как нарушение международного права. Представитель Кремля также отметил последовательную антироссийскую позицию ЕС.