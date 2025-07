Медаль ОИ в Сочи, смерть от ножа: каким был любимчик Тарасовой фигурист Тен

Ровно семь лет назад погиб казахстанский фигурист Денис Тен. Спортсмена зарезали недалеко от одного из ресторанов Алма-Аты, в самом центре города. Фигурист был любимым учеником заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Что известно об убийстве Тена, какой срок получили злоумышленники и как увековечили память спортсмена в Казахстане — в материале NEWS.ru.

Чем известен фигурист Тен

Денис Тен родился 13 июня 1993 года в Алма-Ате. Он был потомком известного в Корее генерала Мин Гын Хо. Мать Дениса Оксана с 2019 по 2022 год занимала должность вице-президента Федерации конькобежцев Казахстана.

В шесть лет Тен начал заниматься фигурным катанием. В 2003 году выступил на соревнованиях в Омске и одержал победу. Главный судья пригласил фигуриста на турнир «Хрустальный конек» в Одинцово. Там Тена заметила тренер Елена Буянова (Водорезова) и пригласила в Москву. Переехав в столицу России, Денис начал тренироваться в клубе ЦСКА.

В 2006 году Тен выиграл взрослый чемпионат Казахстана. На тот момент ему было 12 лет. В 2011 году Тен победил на Азиатских играх. Также на счету фигуриста золото на чемпионате четырех континентов и Универсиаде в Алма-Ате.

Тен дважды становился призером чемпионатов мира. В 2013-м он занял второе место, а спустя два года был третьим. На Олимпиаде в Сочи Тен завоевал бронзовую медаль.

Фигурист работал с российскими, а также зарубежными тренерами и хореографами. Программы, которые принесли Тену медали крупных турниров, были поставлены Лори Никол и двукратным чемпионом мира из Швейцарии Стефаном Ламбьелем. Денис работал с Тарасовой. Она также помогала ему в постановке программ. Еще одним российским специалистом, тренировавшим Тена, был Николай Морозов.

Как погиб Денис Тен

19 июля 2018 года Денис отправился в один из ресторанов Алма-Аты. В 15:00 по местному времени двое злоумышленников пытались снять боковые зеркала с автомобиля фигуриста Lexus GX 460. Тен пытался им помешать. Между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил ножевое ранение в бедренную артерию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тена доставили в Центральную городскую клиническую больницу № 12. Он потерял почти три литра крови. Состояние фигуриста оценивалось как крайне тяжелое. Врачи несколько часов боролись за жизнь Дениса, но не смогли спасти 25-летнего спортсмена. После смерти фигуриста люди начали нести цветы к месту его гибели.

Сразу после нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 192 «Разбой» Уголовного кодекса Республики Казахстан. После смерти Тена статью 106 переквалифицировали на ч. 2 ст. 99 УК РК «Убийство».

Виновных в смерти Дениса задержали — ими оказались Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. 17 января 2019 года им вынесли приговор. Мужчины получили по 18 лет тюрьмы, а их подельница — четыре года колонии.

Как увековечили память фигуриста Тена

Смерть Тена стала настоящей трагедией для Казахстана. В 2020 году в Алма-Ате открылась академия имени фигуриста. В Нурсултане (ныне Астана) был организован мемориал Тена, который тогда был одним из этапов международной серии «челленджер». В соревнованиях участвовали российские спортсмены Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и другие.

В 2023 году там установили мемориал в память о Тене. На гранитном постаменте написаны строчки стихотворения Дениса и его главные спортивные достижения. На траурной церемонии присутствовали заместитель акима (мэра) Алма-Аты Арман Кырыкбаев, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, тяжелоатлет Илья Ильин, народная артистка СССР Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана Жания Аубакирова и другие. Скульптором стал Матвей Макушин.

Памятник погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену в Алма-Ате Фото: Павел Александров/ТАСС

«Мы выражаем благодарность [матери Дениса] Оксане Алексеевне, потому что каждая деталь, каждый штрих, в целом вся работа была проведена под ее руководством. В целом общество и тем более подрастающее поколение должны помнить, мы не должны забывать, каким был Денис, — его победы и светлый образ. Это все должно вдохновлять на новые победы подрастающее поколение казахстанцев. Именно с этой целью мы сегодня собрались открывать памятник», — сказал Кырыкбаев.

Почтить память фигуриста пришло более 200 человек. Друзья Тена читали стихи спортсмена, а под песню We are the Champions группы Queen в небо запустили воздушные шары. Все присутствующие возложили цветы и зажгли свечи.

Как Денис Тен помог больному ребенку

Фигурист всерьез занимался благотворительностью. В 2011 году Тен был активным участником проекта Skating Friends Support Japan, помогающим пострадавшим после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Также спортсмен посетил детскую деревню SOS в Астане и школу-интернат в Алма-Ате.

С 2013 года Тен продюсировал ледовое шоу «Денис и его друзья», в котором принимали участие мировые звезды фигурного катания. В 2014-м все собранные от программы средства спортсмен отдал шестилетнему мальчику Нурсату Жакыпбаю, болевшему нейролейкозом. Он хотел, чтобы родители ребенка смогли оплатить дорогостоящие операции за рубежом.

Денис Тен Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«25 лет назад я родился в эту же самую дату. Так вышло. Это заслуга родителей. Мой брат выбрал мне имя. А позже мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь был в центре внимания, окутанный ласками и заботой. На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность… Кто же я? И что я сделал? Не знаю. Но все эти последствия сделали меня счастливчиком. Я люблю жизнь. Люблю родителей, людей. Люблю любить. Я хочу этим делиться», — написал Денис в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в свой последний день рождения.

Что Тарасова рассказывала о погибшем фигуристе Тене

Татьяна Тарасова назвала смерть Тена большой трагедией.

«Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему», — сказала она, только узнав об убийстве фигуриста.

Тарасова говорила, что не встречала такого ученика, как Тен. Тренер призналась, что до сих пор помнит Дениса и никогда его не забудет.

«Умница. Любил свою семью, маму, всех нас, кто был рядом с ним и помогал ему вставать на ноги: Елену Водорезову (Буянову), меня. Тренировать его было одно наслаждение, потому что каждый день можно было делать разное и интересное. Очень одаренный человек. Я такого мальчика не встречала. Образованный, читающий, знающий. Это правда был необыкновенный человек. И такой ужас с ним случился. Эти люди живут, а его нет. Я очень его люблю и буду любить всегда, пока жива. Это очень большая потеря», — сказала Тарасова.

Читайте также:

В Махачкале расстреляли чемпиона MMA: что известно, мотив, кого подозревают

Ненависть к РФ, биполярка, наркотики: как живет модель Алеся Кафельникова

Ест борщ, пьет водку: что известно о бразильском бойце — фанате «Матушки»