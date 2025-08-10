Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине

Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине Постпредство России в ООН разочаровалось в Панаме из-за палестинского вопроса

Российская делегация при ООН выразила недовольство бездействием Панамы, председательствующей в Совете Безопасности, которая не удовлетворила запрос о срочном проведении заседания по ситуации в Палестине, заявил врио постпреда РФ Дмитрий Полянский. Как отметил дипломат, заседание организовали лишь сейчас, хотя ситуация на палестинских территориях давно требовала срочного вмешательства, передает ТАСС.

Разочарованы, что панамское председательство, проигнорировав просьбы большинства членов Совета Безопасности, включая Российскую Федерацию, созвать внеочередное заседание незамедлительно, приняло решение провести его лишь сегодня, — сказал Полянский.

Ранее информированные источники сообщили, что британские власти полгода скрытно разрабатывали инициативу по урегулированию палестинского конфликта. Как стало известно, советник премьер-министра по безопасности Джонатан Пауэлл уже ознакомил с этим планом союзников Великобритании.

Кроме того, в The Times заявили, что Израиль может перестать делиться разведданными с Британией, если та признает Палестину. Это лишит Лондон важной информации о террористах и Иране, отметили журналисты.