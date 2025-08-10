Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 20:21

Фото: Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Российская делегация при ООН выразила недовольство бездействием Панамы, председательствующей в Совете Безопасности, которая не удовлетворила запрос о срочном проведении заседания по ситуации в Палестине, заявил врио постпреда РФ Дмитрий Полянский. Как отметил дипломат, заседание организовали лишь сейчас, хотя ситуация на палестинских территориях давно требовала срочного вмешательства, передает ТАСС.

Разочарованы, что панамское председательство, проигнорировав просьбы большинства членов Совета Безопасности, включая Российскую Федерацию, созвать внеочередное заседание незамедлительно, приняло решение провести его лишь сегодня, — сказал Полянский.

Ранее информированные источники сообщили, что британские власти полгода скрытно разрабатывали инициативу по урегулированию палестинского конфликта. Как стало известно, советник премьер-министра по безопасности Джонатан Пауэлл уже ознакомил с этим планом союзников Великобритании.

Кроме того, в The Times заявили, что Израиль может перестать делиться разведданными с Британией, если та признает Палестину. Это лишит Лондон важной информации о террористах и Иране, отметили журналисты.

ООН
Палестина
Россия
Панама
Дмитрий Полянский
