10 августа 2025 в 10:25

УЕФА жестко раскритиковали за пост о гибели футболиста из Палестины

Мохамед Салах призвал УЕФА назвать причину смерти футболиста Аль-Обейды

Мохамед Салах Мохамед Салах Фото: Yohei Osada/AFLO SPORT/Global Look Press

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах в социальной сети Х призвал УЕФА раскрыть причину смерти экс-футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейды. Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал пост, в котором почтил память погибшего футболиста. Салах сделал репост данной записи, сопроводив ее соответствующим комментарием.

Может, вы расскажете нам, как он умер, где и почему? — написал спортсмен.

6 августа Палестинская футбольная ассоциация сообщила, что Аль-Обейд погиб в возрасте 41 года в результате атаки Израиля. По предварительной информации, бывший полузащитник национальной команды находился в группе людей, ожидавших гуманитарную помощь на юге сектора Газа.

Ранее в МИД России заявили, что расширение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вызывает осуждение и чревато усугублением там гуманитарной ситуации. В ведомстве отметили, что Москва выступает за прекращение огня в секторе, освобождение всех заложников и обеспечение доступа жителей палестинского анклава к гумпомощи.

До этого политолог Геворг Мирзаян сообщил, что Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа и России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать. Так он прокомментировал решение израильского кабмина захватить административную столицу анклава.

