Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:18

В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе

МИД РФ: расширение операции ЦАХАЛ в Газе вызывает осуждение и отторжение

Последствия израильского авиаудара в Газе Последствия израильского авиаудара в Газе Фото: Mahmoud Zaki/XinHua/Global Look Press

Расширение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вызывает осуждение и чревато усугублением там гуманитарной ситуации, сообщила пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что Москва выступает за прекращение огня в секторе, освобождение всех заложников и обеспечение доступа жителей палестинского анклава к гумпомощи.

Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, — говорится в сообщении.

Ранее правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

В свою очередь политолог Геворг Мирзаян заявил, что Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа. Он отметил, что России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать.

Россия
МИД РФ
Израиль
сектор Газа
операции
