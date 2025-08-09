В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе МИД РФ: расширение операции ЦАХАЛ в Газе вызывает осуждение и отторжение

Расширение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вызывает осуждение и чревато усугублением там гуманитарной ситуации, сообщила пресс-служба МИД России. В ведомстве отметили, что Москва выступает за прекращение огня в секторе, освобождение всех заложников и обеспечение доступа жителей палестинского анклава к гумпомощи.

Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, — говорится в сообщении.

Ранее правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

В свою очередь политолог Геворг Мирзаян заявил, что Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа. Он отметил, что России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать.