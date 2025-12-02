УЕФА обсуждает возможность отстранить от соревнований одну страну

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел ряд консультаций с пропалестинскими активистами для обсуждения возможных юридических оснований и процедур исключения Израиля из соревнований под эгидой организации, сообщает The Athletic. По данным издания, на данный момент УЕФА вряд ли пойдет на этот шаг, поскольку такое решение может привести к серьезным разногласиям с другими ведущими спортивными институтами.

Отмечается, что в организации внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг двух судебных исков, поданных в Ирландии и Швейцарии с требованием отстранить Израиль от участия в международных турнирах. В случае соответствующего решения судов УЕФА может быть вынужден ввести запрет, руководствуясь нормами международного права.

Ранее более 70 игроков, являющихся участниками правозащитных организаций, обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций с официальной просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от участия в матчах. Документ подписали члены Athletes 4 Peace («Спортсмены за мир»), среди них Хаким Зиеш, Адама Траоре и бывший игрок российских клубов Матиас Норманн.