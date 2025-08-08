Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:17

Россию призвали вывезти граждан из сектора Газа из-за угроз Израиля

Политолог Мирзаян: РФ должна вывезти своих граждан из сектора Газа

Фото: Ali Hamad Apaimages/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа, и России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал решение израильского кабмина захватить административную столицу анклава.

Задача Израиля — сделать так, чтобы все арабы выехали из сектора Газа. Проблема израильтян в том, что на сегодняшний день они не могут понять, как это сделать. Есть различные проекты, варианты, но все они пока обсуждаются: по выселению надо договариваться со странами региона. Поэтому мы и видим метания израильтян в этом месте из одной крайности в другую, — сказал Мирзаян.

По его словам, Москва должна обеспечить возможность живущим в секторе россиянам — в основном женам палестинцев — выехать.

Это обязанность РФ как государства. Заставить никто, конечно, не может. Но сказать — вот, например, рейс в Египет, и мы можем вас туда доставить — обязаны. Хотят сами люди выезжать или нет — это уже их личное дело, — считает эксперт.

Ранее стало известно о том, что более 200 человек, включая 98 детей, погибли в секторе Газа из-за голода с октября 2023 года. По данным местного Минздрава, только за последние сутки от недоедания умерли четыре человека.

Израиль
сектор Газа
соотечественники
палестинцы
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.