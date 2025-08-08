Россию призвали вывезти граждан из сектора Газа из-за угроз Израиля

Израиль планирует заставить арабов покинуть сектор Газа, и России следует забрать оттуда всех своих граждан, которые пожелают уехать, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал решение израильского кабмина захватить административную столицу анклава.

Задача Израиля — сделать так, чтобы все арабы выехали из сектора Газа. Проблема израильтян в том, что на сегодняшний день они не могут понять, как это сделать. Есть различные проекты, варианты, но все они пока обсуждаются: по выселению надо договариваться со странами региона. Поэтому мы и видим метания израильтян в этом месте из одной крайности в другую, — сказал Мирзаян.

По его словам, Москва должна обеспечить возможность живущим в секторе россиянам — в основном женам палестинцев — выехать.

Это обязанность РФ как государства. Заставить никто, конечно, не может. Но сказать — вот, например, рейс в Египет, и мы можем вас туда доставить — обязаны. Хотят сами люди выезжать или нет — это уже их личное дело, — считает эксперт.

Ранее стало известно о том, что более 200 человек, включая 98 детей, погибли в секторе Газа из-за голода с октября 2023 года. По данным местного Минздрава, только за последние сутки от недоедания умерли четыре человека.