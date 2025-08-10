Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей

В Эстонии 10-летний Кристофер Кролль нашел необычный способ заработка — мальчик собирает и продает рыбакам дождевых червей, чтобы накопить на покупку альпаки, сообщает эстонское издание Rus.ERR. Бизнес-идея появилась случайно: знакомые рыбаки отца Кристофера, который увлекается рыбалкой, часто просили помочь с червями, ленясь выкапывать их самостоятельно.

Навозный червь обычно тонкий и с красными полосками, у дождевого червя хвост плоский и коричневый. Собирать дождевых червей — быстрое дело, с навозными уходит больше времени, все зависит от места, — поделился Кролль.

Мама юного предпринимателя рассказала, что ее сын заранее упаковывает червей, чтобы рыбакам оставалось только забрать готовый заказ. Еженедельные заказы постоянных клиентов составляют 200-300 дождевых червей по 15 центов за штуку. Вырученные деньги Кристофер копит не только на мечту — альпаку, но и на спортивный инвентарь с рыболовными принадлежностями. Родители поддерживают начинание сына, отмечая, что пока процесс приносит ему искреннюю радость, они будут только рады.

Ранее сообщалось, что 11-летний школьник из США поймал белого чукучана во время рыбалки с отцом и побил рекорд штата по ловле этого вида рыбы. Вес добычи составил лишь 500 граммов, но так как это первый случай вылова данной рыбы в штате, то даже такой улов признали рекордным.