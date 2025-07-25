Школьник поймал рекордного чукучана

В США 11-летний школьник поймал белого чукучана во время рыбалки с отцом и побил рекорд штата по ловле этого вида рыбы, сообщает издание Stuttgart Daily Leader. Вес добычи составил лишь 500 граммов, но так как это первый случай вылова данной рыбы в штате, даже такой улов стал рекордным.

11-летний рыболов из Мидуэя рыбачил со своим отцом ниже плотины Булл-Шолс, когда ему удалось вытащить белого чукучана весом в один фунт и 15 унций, который впоследствии оказался первым занесенным в книгу рекордов Арканзаса для этого вида, — говорится в материале.

Изначально целью отца и сына было поймать форель на леску, но первый в штате чукучан поразил их куда больше. Окружной инспектор по рыболовству точно идентифицировал вид рыбы и засвидетельствовал ее взвешивание на сертифицированных весах. Теперь рыба занимает первое и единственное место в рейтинге чукучанов Арканзаса.

Ранее сообщалось, что пьяный американский рыбак взял на таран авианосец USS Midway в гавани Сан-Диего. После случившегося он попытался скрыться, однако его удалось перехватить у моста Коронадо. Мужчину арестовали за выход на воду в нетрезвом состоянии. Авианосец получил незначительные повреждения.