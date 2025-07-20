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20 июля 2025 в 13:41

Пьяный капитан яхты взял на таран американский авианосец

Капитан яхты врезался в авианосец США и скрылся

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Небольшая прогулочная яхта для спортивной рыбалки столкнулась с бортом американского авианосца USS Midway в гавани Сан-Диего в США, сообщает газета The San Diego Union Tribune. По данным источника, капитан находился в алкогольном опьянении.

После случившегося капитан попытался скрыться, однако его удалось перехватить у моста Коронадо. Известно, что в полицию позвонили туристы, находящиеся около статуи Свободы. Мужчину арестовали за выход на воду в нетрезвом состоянии. Авианосец получил незначительные повреждения.

До этого мощный ветер поднял из воды двух пенсионеров и ударил их о борт яхты в британском Дорсете. Один из них в результате погиб, мужчине было 70 лет.

Ранее в порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу вспыхнула суперъяхта Sea Lady II. Для ликвидации пожара были привлечены пожарные и четыре пожарные машины. Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году. Она сдается в аренду за €80 тысяч в неделю (около 7 млн рублей).

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