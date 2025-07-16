В Британии ветер поднял мужчину и убил его о борт яхты DE: британец погиб при ударе о борт яхты из-за сильного ветра в Дорсете

Мощный ветер поднял из воды двух пенсионеров и ударил их о борт яхты в британском Дорсете, сообщило издание Daily Express (DE). По данным журналистов, один из них в результате погиб.

Как сказано в материале, мужчины занимались виндсерфингом в Портлендской гавани, когда внезапно налетел ветер с порывами 15,6 м/с. Экстренные службы получили сообщение от одной из яхт о происшествии с пострадавшими, однако спасти одного из них не успели. Мужчине было 70 лет.

Ранее сообщалось, что молния ударила в трех рыбаков на озере в Кемеровской области. В результате инцидента один из них скончался на месте, еще двое отделались легкими травмами, так как были в резиновых сапогах.

До этого в Тульской области молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди.

Прежде сообщалось, что в Останкинскую телебашню в Москве вечером 12 июля ударила молния. На снятых очевидцами кадрах можно заметить, что она несколько раз попала прямо в антенну. В столице в тот день шли мощные ливни с градом и шквалистым ветром.