Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 20:08

«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом

Депутат Шеремет: Зеленский не дорос до государственного политического деятеля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского «помалкивать в тряпочку» после отказа Киева идти на территориальные уступки, сообщает РИА Новости. Как отметил политик, Зеленский не дорос до уровня государственного деятеля и ошибается, считая себя незаменимым.

Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый, и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозируемое мирное русло, — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что вопрос Украины — лишь одна из многих международных проблем. А Зеленский вместе с европейскими союзниками переоценивают свое значение, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ссылки Зеленского на Конституцию Украины при отказе от территориальных уступок не имеют смысла. По его словам, украинский лидер уже не влияет ни на ход боевых действий, ни на международные процессы.

Владимир Зеленский
Украина
переговоры
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.