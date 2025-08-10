«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом Депутат Шеремет: Зеленский не дорос до государственного политического деятеля

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского «помалкивать в тряпочку» после отказа Киева идти на территориальные уступки, сообщает РИА Новости. Как отметил политик, Зеленский не дорос до уровня государственного деятеля и ошибается, считая себя незаменимым.

Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый, и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозируемое мирное русло, — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что вопрос Украины — лишь одна из многих международных проблем. А Зеленский вместе с европейскими союзниками переоценивают свое значение, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ссылки Зеленского на Конституцию Украины при отказе от территориальных уступок не имеют смысла. По его словам, украинский лидер уже не влияет ни на ход боевых действий, ни на международные процессы.