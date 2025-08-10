Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 19:47

Сенатор Грэм поддержал идею обмена территориями между Москвой и Киевом

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Mattie Neretin — CNP/Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм в эфире NBC News поддержал идею обмена территориями между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что, вероятно, это произойдет в рамках завершения специальной военной операции.

В конце будет обмен территориями, — сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далека от Украины».

При этом Трамп сказал, что президенту Украины придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Вашингтон допускает обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Линдси Грэм
США
Украина
Россия
