«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше

Представителя МИД России Марию Захарову сравнили с Суперженщиной, источники сообщили, что Москва может показать Вашингтону «кузькину мать», судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Суперженщина России: почему на Западе одновременно в восторге и ужасе от Захаровой

Высказывания Захаровой бурно обсуждают как в России, так и за рубежом, обратили внимание аналитики. Так, издание Frankfurter Rundschau писало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оскорбился из-за замечания представителя МИД РФ о потомках нацистов у власти в Европе. Более того, в Германии в прошлом году закрыли издание Compact, опубликовавшее интервью с дипломатом. Запрет на его деятельность сняли только этим летом.

А в Италии Захарову как-то сравнили с Суперженщиной: на страницах журнала Panorama появился коллаж с ней в костюме героини вселенной Marvel, но в цветах российского триколора. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему слова дипломата вызывают столь острую реакцию за рубежом.

«Ее высказывания всегда точные, без избытка дипломатической вежливости. Насколько я могу судить, это и привлекает к ним массовое внимание. В случае с Захаровой речь, несомненно, идет о таланте — природном и воспитанном. Нам изрядно повезло, что такой подходящий человек оказался на таком подходящем месте», — отметил парламентарий.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в свою очередь отметил превосходные ораторские качества Захаровой.

«Не раз восхищался тем, как она своими комментариями ставила на место зарубежных коллег, обличая их лицемерие и безграмотность. Она может быть легкой, шутить и иронизировать. А может дать решительный отпор русофобам, которые пытаются провоцировать или очернять Россию. Против фактов не попрешь, а всю фактуру по любым международным проблемам Мария Владимировна знает досконально! В эпоху тотальных фейков в мировой политике такие дипломаты — редкость», — подчеркнул политик.

По его мнению, Захарова — настоящий патриот, который не боится говорить правду и никогда не сбивается со своего курса.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«А еще, как мне кажется, Мария Захарова хорошо отражает женский образ России — открытой к друзьям и жесткой к недругам. Желаю ей сил и успехов в деле служения нашей любимой Родине», — резюмировал лидер СРЗП.

Захарова активно освещает и вопросы отношений России с Западом. Так, в своих соцсетях она иронично высказалась о планах ЕС ввести очередной пакет санкций против РФ, который был утвержден в феврале 2025 года.

«Санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран — членов ЕС, чтобы было во что заворачивать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, дипломат не раз обращала внимание на рост неонацистских настроений в Европе. Она жестко раскритиковала публикацию в Германии списка нацистских солдат и офицеров, которых бундесвер назвал «примером военного превосходства».

«Они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища. Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдавию хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали „героями“ Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!» — заявила Захарова.

По мнению экспертов, за время работы Захаровой на ее нынешнем посту еженедельные брифинги представителя МИД стали отдельным политическим событием, за которым внимательно следят как российские, так и зарубежные журналисты. Дипломат регулярно высказывается на тему украинского конфликта — как от лица министерства, так и в своих соцсетях.

В декабре прошлого года Захарова дала решительный ответ украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который на встрече с экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбил Россию. Отвечая на вопрос журналистов, на что должна пойти РФ ради урегулирования конфликта, он сказал: «На три буквы». Представитель МИД не стала молчать.

Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press

«Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого. <…> Хотя, возможно, учитывая присутствие Шольца, он имел в виду ФРГ», — заявила Захарова.

Захарова начала свой путь в системе МИД РФ еще в студенческие годы. Во время учебы в МГИМО, куда она поступила на факультет международной информации, будущий дипломат работала в пресс-центре министерства, а затем проходила практику в посольстве в Пекине. После окончания вуза в 1998 году получила работу в ДИП, которую совмещала с обязанностями редактора министерского журнала «Дипломатический вестник». В 2003–2005 годах она уже руководила отделом оперативного мониторинга СМИ.

В течение следующих трех лет Захарова возглавляла пресс-службу постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке. Затем вернулась в Россию, продолжив карьеру уже непосредственно в ДИП. В 2015 году Захарову повысили до главы департамента. На своем нынешнем посту она сменила Александра Лукашевича, получившего назначение постпредом при ОБСЕ в Вене.

Трампу решили показать «кузькину мать» перед переговорами на Аляске?

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о встрече на Аляске 15 августа. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в арктическом регионе сосредоточены экономические проекты, перспективные для двустороннего сотрудничества, однако ключевой темой переговоров станет поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию кризиса на Украине.

Как пишет Telegram-канал INSIDER-T, в Кремле считают, что у Трампа «нет никаких козырей на руках», чтобы тот мог ставить свои условия для заключения мирной сделки.

«Никаких вариантов временного прекращения огня в зоне СВО и других уступок Трампу не обсуждается в принципе. Попытки давить на Кремль — это крайне неудачный ход президента США. <…> Так что иного выхода, кроме как продолжать военные действия до победного конца, у Москвы сейчас просто нет», — отметил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, на фоне требований американского лидера остановить наступление на фронте Путин передал Трампу, что Россия «не повторит ошибок 2022 года», добавил Telegram-канал INSIDER BLACK.

«Путин передал Трампу, что Москва „не повторит ошибок 2022 года, когда войска были отведены, а Зеленский продолжил воевать“. Несмотря на истечение 50-дневного срока ультиматума и призывы Вашингтона к мирному урегулированию, российские войска не только не приостановили боевые действия, но и усилили наступление», — говорится в сообщении канала.

Москва, по данным INSIDER BLACK, также уведомила Вашингтон, что наступление остановится лишь тогда, когда будут подписаны все необходимые документы для перемирия, учитывающие интересы России. По мнению военных аналитиков, ВС РФ могут показать Трампу кузькину мать, ударив «Орешником» по военным объектам на Украине. Эксперты полагают, что такая демонстрация силы станет дополнительным козырем в руках Москвы на переговорах в США.

По данным Telegram-канала «Разведчик», цели для удара «Орешником» были подготовлены после угроз Трампа о переброске атомных подлодок к границам России. Военнослужащие, как говорит источник, сейчас обновляют информацию о местонахождении критических военных объектов на Украине.

Машина обеспечения боевого дежурства (МОБД) автономной пусковой установки ПГРК «Ярс» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В список потенциальных целей для «Орешника», по информации Telegram-канала INSIDER-T, входят порты, промышленные гиганты, узлы электроснабжения, газовая сеть, крупные ж/д развязки, мосты, тоннели, аэродромы и центры принятия решений. Ожидается, что следующая демонстрация боевых возможностей «Орешника» может стать не только показательной, но и стратегически значимой операцией, направленной на дестабилизацию и разрушение ключевых элементов военно-промышленного потенциала Украины, добавил Telegram-канал «Военная хроника».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему от Слепакова отстали судебные приставы?

Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Слепакова. Уточняется, что артист погасил все задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Юмористу по решению Таганского районного суда Москвы был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который он не оплатил в установленный срок. В связи с этим и было открыто исполнительное производство. Однако теперь, по данным источников, уехавший в Израиль музыкант расплатился с долгами в России.