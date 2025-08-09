«Женский образ России»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Марии Захаровой Миронов: секрет успеха Захаровой — в патриотизме и умении всегда говорить правду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая возглавляет департамент информации и печати ведомства уже 10 лет, смогла добиться успеха благодаря своему патриотизму, выразил мнение в беседе с NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, дипломат никогда не сбивается со своего курса.

Думаю, секрет успеха Захаровой прост: она настоящий патриот своего Отечества и не боится сказать правду. Правда и справедливость — это то, что наш народ всегда ставил на первое место и во внутренних, и в международных делах. Этого курса всегда придерживается Мария Владимировна, — пояснил политик.

Миронов назвал Захарову блестящим профессионалом и прекрасным оратором, а также восхитился ее умением ставить на место зарубежных политиков, обличая их лицемерие и безграмотность.

А еще, как мне кажется, Мария Захарова хорошо отражает женский образ России — открытой к друзьям и жесткой к недругам, — добавил депутат.

Ранее Захарова заявила, что отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена можно расценивать как полную аморальность. По ее словам, многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы ждут момента сдаться в плен российским солдатам. Так они хотят избежать смерти в окопах и блиндажах.