В Госдуме объяснили, почему заявления Захаровой раздражают Запад Вассерман: заявления Захаровой раздражают Запад из-за своей точности

Высказывания официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой предельно точны, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, из-за этого они всегда привлекают повышенное внимание — в том числе со стороны зарубежных политиков.

Ее высказывания всегда точные, без избытка дипломатической вежливости. Насколько я могу судить, это и привлекает к ним массовое внимание, — пояснил депутат.

Вассерман отметил, что Захарова — человек, который обладает и природным, и «воспитанным» талантом.

Нам изрядно повезло, что такой подходящий человек оказался на таком подходящем месте, — подчеркнул парламентарий.

Ранее Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила об отсутствии суверенитета в странах Западной Европы. Решения по ключевым вопросам принимаются не в Берлине, Париже, Лондоне или Брюсселе, а за океаном — или в Вашингтоне, или глобалистскими элитами, подчеркнула дипломат. При этом европейские лидеры, считает она, превратились в «самоуничтожающихся терминаторов».