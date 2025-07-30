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30 июля 2025 в 16:33

В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС

Захарова: лидеры Евросоюза превратились в «самоуничтожающихся терминаторов»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Главы стран Евросоюза превратились в «самоуничижающихся и самоуничтожающихся терминаторов», которые транслируют чужие указания, заявила корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, их нельзя назвать даже марионетками.

Европейские лидеры превратились не в политических или экономических менеджеров, я даже марионетками их не могу назвать. Потому что марионетки хоть под чужую волю и музыку, но исполняют что-то похожее на адекватные движения, а здесь же — полная разбалансировка. Они превратились в самоуничижающихся и самоуничтожающихся терминаторов. Их задача лишь транслировать и реализовывать чужие указания, прикрывая это пустой риторикой о единстве трансатлантического сообщества и при этом уничтожая то, что еще недавно считалось для них экзистенциальной ценностью, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что сегодня суверенитета у Западной Европы нет, решения по ключевым вопросам принимаются «не в Берлине, не в Париже, не в Лондоне и не в Брюсселе». По ее словам, они принимаются за пределами Евросоюза — либо в Вашингтоне, либо глобалистскими элитами.

Ранее Захарова заявила, что любое беззаконие Болгарии в отношении России и ее граждан не останется без адекватного ответа. По ее мнению, болгарские депутаты подхватили «ущербную» линию по навешиванию на РФ ярлыков. Так она прокомментировала заявление Софии, обвинившей Москву в «спонсорстве терроризма».

Мария Захарова
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