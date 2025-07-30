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30 июля 2025 в 14:58

МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»

Захарова: любое беззаконие Болгарии против РФ и россиян не останется без ответа

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва напоминает Софии, что любое беззаконие в отношении России и ее граждан не останется без адекватного ответа, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, болгарские депутаты подхватили «ущербную» линию по навешиванию на РФ ярлыков. Так она прокомментировала обвинение Москвы в якобы «спонсорстве терроризма».

Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы «спонсора терроризма, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что заксобрания европейских стран делали подобные заявления еще несколько лет назад. Захарова напомнила, как страны Запада каждый день переводят Киеву деньги и поставляют оружие. При этом, указала представитель МИД, Украина не скрывает, что ведет террористическую деятельность, подрывную против мирных граждан и устрашающего. Захарова упрекнула Запад в том, что собственного спонсорства терроризма он не видит.

Ранее представитель МИД отметила, что предлог, под которым Норвегия присоединилась к европейским антироссийским санкциям в сфере рыболовства, граничит с паранойей. Захарова отметила, как Осло обвинил российские компании в соучастии разведке России.

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