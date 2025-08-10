Наступление ВС РФ на Харьков 10 августа: «дикие» женщины, успехи у Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 10 августа 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 10 августа: обстановка на фронте

«Купянский участок фронта: продвижение наших штурмовиков в районе н. п. Карповка (на север от Купянска), где уже создан мощный плацдарм для развития наступления на Шандриголово. Параллельно двигаемся вглубь села Колодези. „Геранями“ били по Шевченково (дорога Чугуев — Харьков, важный логистический узел и место временной дислокации ВСУ). Кстати, что такое пункт временной дислокации (ПВД)? Это парки боевых машин, жилые помещения бойцов, склады с боеприпасами. Конкретно в Шевченково вэсэушники и используют под эти цели пустующие Дом культуры, школы, общежития. Туда были наши прямые попадания. Ночью мощные удары были и по тыловым базам в Змееве и Чугуеве», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, ночью был сильный прилет в Киевском районе Харькова, пострадал крупный мебельный магазин, где ВСУ складировали запчасти для ремонта техники и собирали беспилотники самолетного типа.

«Интересная особенность: в Харьковской области резко упала стоимость квартир. Лидером по количеству объявлений о продаже стал Старый Салтов (украинская „Рублевка“), расположенный в районе Печенежского водохранилища. До недавнего времени там в коттеджных поселках проживали обеспеченные харьковчане. Например, теперь трехкомнатную квартиру там можно купить за $11 тысяч (это около 900 тыс. рублей). А частные дома продаются за 3–5 тыс. долларов», — подчеркнул аналитик.

Алехин также рассказал об обстановке внутри Харькова и «диких» женщинах, которые защищают своих мужчин.

«Харьков: интенсивная принудительная мобилизация продолжается. ТЦК теперь работает в связке с полицией. Образовались две категории людей: „загонщики“ (будущие мобилизованные харьковчане за определенную плату помогают отлавливать земляков. За это якобы их не отправят на фронт). И вторая категория: команды по отбитию („отбивные команды“). Там активно участвуют женщины, которые в прямом смысле слова отбивают от полиции и ТЦК своих знакомых, братьев, мужей, сыновей, поэтому они группируются, используют подручные средства и грудью становятся на защиту своих мужчин. Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики в соцсетях», — добавил эксперт.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои разворачиваются в лесу возле Синельниково.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Бойцы группировки „Север“ с тяжелыми боями продвигаются вперед, расширяют плацдарм восточнее Волчанска и на левом берегу реки Волчьей. В районе Тихого „Воины Севера“ продвинулись на 200 метров и заняли две огневые позиции ВСУ. Есть продвижение в западной части Волчанска на левом берегу. В лесу западнее Синельниково, сломив ожесточенное сопротивление 127-го ОБР ТрО ВСУ, „северяне“ продвинулись на 300 метров и заняли три позиции противника. На данном участке командование ВСУ, по сути, пустило в расход 249-й батальон 127-й ТрО. После убытия части подразделений 57-й ОМПБр, позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении. На Липцевском участке фронта „северяне“ выявляли и наносили комплексное поражение по огневым точками противника. За сутки вскрыто и уничтожено: САУ, два миномета и два ПУ БПЛА. На участке фронта Меловое — Хатнее расчеты БПЛА группировки „Север“ проводили поиск и уничтожение живой силы ВСУ в лесных массивах возле границы», — добавили авторы канала.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Чугуновка и Тихое Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 и М114 производства США, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств», — добавили в МО РФ.

