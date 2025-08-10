ВС России готовы захлопнуть в «пасти» батальон ВСУ под Синельниково Батальон ВСУ в районе Синельниково скоро может оказаться в окружении

Батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на Харьковском направлении может вскоре оказаться в окружении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, командование украинских войск фактически оставило подразделение без поддержки.

После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении, — отметили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» проводят тренировки на тыловых полигонах в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, цель занятий — повышение эффективности действий в условиях реального боя.

Между тем стало известно, что некоторые украинские подразделения отказываются выполнять приказы командования и идти на штурм российских позиций. Речь, в частности, идет про 156-ю отдельную механизированную бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине.