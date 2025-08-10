Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» проводят тренировки на тыловых полигонах в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, цель занятий — повышение эффективности действий в условиях реального боя.

Каждая тренировка адаптируется к рельефу и сложности задач с акцентом на штурм хорошо укрепленных опорных пунктов и блиндажей противника. Инструктор с позывным Сугроб рассказал, что задачи варьируются в зависимости от местности: от отработки штурма опорника до выдвижения группы пешим порядком, когда подразделению нужно преодолевать участок без техники.

В Минобороны отметили, что в учениях задействованы БПЛА. Штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных дронов, упражнения по защите от сбросов и методы поражения вражеских беспилотников.

Ранее стало известно, что некоторые украинские подразделения отказываются выполнять приказы командования и идти на штурм российских позиций. Речь, в частности, идет про 156-ю отдельную механизированную бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине.