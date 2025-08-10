Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 10 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Заречного, Искры, Котлино, Лимана, Купянска, Покровска, Полтавки, Русина Яра, Синельниково, Торского, Харькова, Щербиновки и Яблоновки?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении идут бои за Александроград и Искру. На Покровском направлении ВС РФ продвигаются в районе Котлино, расширяют зону своего контроля в Леонтовичах и Троянде. На Константиновском направлении фиксируются тактические успехи российских войск в районе сел Русин Яр и Полтавка. Сообщается об освобождении Яблоновки. Сообщается о присутствии ВС РФ на северных и западных окраинах Щербиновки, идут бои. Краснолиманское направление. ВС РФ наступают на западных окраинах поселка Заречное. По данным отдельных источников, российские войска взяли под контроль территорию фермы в Шандриголово. Сообщается о боях на улице Шевченко. Харьковское направление. Продолжаются сражения в южной части Волчанска. Серьезных изменений в ЛБС не зафиксировано», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Два майора»

На Купянском направлении ВС РФ стараются взять под контроль Купянск и отрезать гарнизон ВСУ в городе от снабжения, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Активизировалось Краснолиманское направление, подразделения армии России атаковали от Торского. На Константиновском направлении идет работа по выходу к Клебан-Быкскому водохранилищу. Наши передовые подразделения действуют в Покровске (Красноармейске), севернее соседнего Мирнограда ВС России стараются перерезать пути снабжения ВСУ», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Дневник десантника»

В Волчанске ВС РФ продолжают наступление на востоке города, они продвинулись до 400 метров, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В лесу западнее Синельниково наши подразделения продвинулись на 500 метров, заняв несколько позиций противника. Липцевский участок — без существенных изменений. Подразделения ВС РФ наносят огневое поражение по минометным расчетам и пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих поселениях. Потери ВСУ на Харьковском направлении: три миномета, семь пикапов, три багги, 10 ПУ БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink, две антенны связи, шесть складов материальных средств, четыре БПЛА самолетного типа, три БПЛА типа „Баба-яга“», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

