Мясные штурмы для ВСУ и удар «Искандера»: новости СВО на утро 10 августа

Российские войска нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ при помощи комплекса «Искандер» в Черниговской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, потери противника составили до 20 военнослужащих.

Это произошло в районе населенного пункта Стахорщина. После нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько грузовиков с техникой и вооружением, отметили в ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 9 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы «Днепра» нашли способ прогнать ВСУ с Запорожского направления

Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России на Запорожском направлении исключили возможность использования ВСУ спецназа на одном из участков фронта, рассказал командир взвода БПЛА 42-й дивизии с позывным Грибник. По его словам, на их участке фронта невозможно спрятаться.

Грибник добавил, что последнее применение спецподразделений в полосе дивизии наблюдалось в 2024 году. После этого противник понял, что российские военные «будут всех перемалывать», подчеркнул он.

ПВО сбила рой дронов ВСУ над регионами РФ и Азовским морем

В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Министерство обороны РФ. Ведомство не привело дополнительных подробностей о типах пораженных аппаратов, потерях среди гражданских и военных или о других последствиях инцидента.

Семь из них были сбиты над Тульской областью, еще семь — над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, три — над Калужской областью, два — над Орловской областью и один — над Курской. Также два беспилотника были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии

Сержант ВС России Алексей Чернышев при выполнении боевых задач в должности водителя взвода обеспечения сумел спасти вверенную технику с боеприпасами и доставить груз в виде ракет для артиллерии на позиции, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что на маршруте следования автомобиль гвардии сержанта попал под минометный обстрел.

Одна из мин разорвалась в непосредственной близости от машины, в результате чего возник пожар и автомобиль загорелся. Понимая, что возгорание может привести к детонации боеприпасов, Чернышев умело маневрировал, вывел технику из-под огня, укрыл ее под деревьями и ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение к назначенной точке.

Раскрыты данные гонящего бойцов на мясные штурмы полковника ВСУ

Российская сторона установила личность и получила номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка. Офицер отправляет своих подчиненных в другие подразделения.

Руководство ВСУ, по его словам, фактически лишило Гупалюка командования бригадой, оставив за ним лишь право направлять личный состав в «командировку» в один конец в авангард очередного мясного штурма.

