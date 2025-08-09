Российские военнослужащие продолжают усиливать влияние в Донецкой Народной Республике — 9 августа бойцы установили контроль над селом Яблоновка. Таким образом стала ближе Константиновка — город, по словам военного корреспондента Александра Коца, постепенно отрезается от «большой земли». У ВСУ осталась только одна логистическая артерия — трасса Н-20 на Дружковку. По ней, как предполагает Коц, украинские военнослужащие будут бежать из Константиновки.

Прорыв сорвался: враг бежал

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорваться в Брянскую область — утром 9 августа диверсионно-разведывательную группу ВСУ в составе 30 человек заметила погранслужба в районе села Манев. Как пишет канал, в ход пошли РСЗО, артиллерия и авиация. Попытка ВСУ провалилась. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Также ВСУ на этой неделе попытались атаковать приграничье в направлении Теткина Курской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что все попытки были отбиты. В Минобороны РФ также не комментировали эту информацию.

«С района Бояро-Лежачи украинские боевики пытались продвинуться на территорию Российской Федерации, также они пытались неоднократно преодолеть водную преграду в данном районе — реку Сейм», — констатировал эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в свою очередь отметил, что чем ближе населенный пункт к Украине, тем выше вероятность провокаций. Он подчеркнул, что все российские города остаются под угрозой нападения, причем опасность выше в приграничных районах.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Точный удар — ВСУ лишились Су-27

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации бригады территориальной обороны ВСУ с применением авиабомбы. Цель находилась на окраине Константиновки ДНР. Минобороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых видно уничтожение объекта.

Также ВС РФ уничтожили один самолет Су-27, две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки 457 украинских БПЛА самолетного типа. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов добавил, что Су-27 был сбит в Запорожской области. По его словам, судьба пилота остается неизвестной.

Потери ВСУ — враг ослабевает

При проведении трех неудачных атак в районе населенных пунктов Новоконстантиновка и Яблоновка в Сумской области украинские штурмовые группы понесли значительные потери, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В ходе боестолкновений было уничтожено около 60% личного состава подразделений ВСУ, а также один танк Т-64БВ и гаубица Д-20.

Также большие потери несет украинская бригада «Хартия», сообщило подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force. По их информации, многие из бригады пропали без вести. Официальной информации нет, так как руководство ВСУ не хочет признавать потери.

Боец ВС РФ Кама в беседе с РИА Новости сообщил, что командование ВСУ бросает своих бойцов на произвол. По его словам, руководство не обеспечило их водой, провизией и боеприпасами в населенном пункте Январское Днепропетровской области. Село уже находится под контролем ВС РФ.

«Либо дело в плохих подвозах, либо, может быть, просто вообще не обеспечивают. Продуктов у них не было с собой от слова совсем. Это как бы тоже, наверное, о многом говорит», — сказал он.

Кроме того, командование ВСУ отправляет на передовую слабообученную пехоту, чтобы сохранить своих опытных военнослужащих. Это позволяет минимизировать потери среди подготовленных бойцов, оставляя наиболее ценные кадры для менее рискованных операций.

«Цель — снизить потери среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», — пояснил источник.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Что дальше?

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российская армия не снизит темпы наступления в зоне СВО, несмотря на переговоры президентов США и России на Аляске. Он подчеркнул, что любая пауза в боевых действиях позволит ВСУ получить передышку.

«Пока не будет договоренностей по долгосрочному миру, темпы наступления ВС России в зоне СВО сбавлены не будут. Никаких замедлений быть не может. Мы замедлимся, а ВСУ получат передышку, войска противника, что станет с нашей стороны ошибкой», — считает Колесник.

Британский военный аналитик Александр Меркурис уверен, что вся линия обороны ВСУ в Донбассе разрушится после того, как российская армия возьмет под контроль город Красноармейск (Покровск) в ДНР. По его мнению, это заставит американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Киев с целью заключения мирного соглашения, считает он.

