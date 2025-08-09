ВСУ оставили своих бойцов в бедственном положении Боец Кама: командование ВСУ не обеспечивало водой своих бойцов в Январском

Командование ВСУ плохо обеспечивало водой, провизией и боеприпасами военнослужащих в населенном пункте Январское Днепропетровской области, рассказал один из российских бойцов Кама. ВС РФ установили контроль над селом 5 августа. Успешные действия провела группировка войск «Восток».

Либо дело в плохих подвозах, либо, может быть, просто вообще не обеспечивают. Продуктов у них не было с собой от слова совсем. Это как бы тоже, наверное, о многом говорит, — сказал он.

Так, у одного украинского бойца при себе был автомат, два рожка, граната и фляжка, в которой не было воды. Также у военнослужащего отсутствовали телефон и рюкзак десантника.

До этого появилась информация, что около 600 военнослужащих ВСУ, в том числе бывшие участники батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попали в огневое кольцо в ДНР. На Константиновском направлении между селами Клебан-Бык и Александро-Калиново зажат украинский мотострелковый полк. Минобороны России эту информацию не комментировало.