Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа

Президент Украины Владимир Зеленский пожертвовал жизнями миллионов людей и должен понести за это ответственность, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Так парламентарий отреагировал на заявление Зеленского о невозможности вернуть под контроль Киева территории, перешедшие к России, военным путем.

Он добавил, что более семи тысяч политических заключенных оказались в тюрьмах за слова и заявления, озвученные теперь самим Зеленским. По словам депутата, президент Украины знал, что делает, и должен понести за это ответственность.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия добивается новых успехов в Харьковской области

Российские войска продолжают расширять плацдарм в районе Волчанска Харьковской области. Подразделения ВС РФ закрепились на новых позициях и ведут наступательные действия. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Источники утверждают, что российским военным удалось выйти на левый берег реки Волчьей в черте Волчанска. Продвижение сопровождалось активными боями, в результате которых северная часть города полностью перешла под контроль российской армии.

Сообщается, что в этом районе продолжаются боестолкновения на занятой территории, а укрепленные позиции используются для дальнейшего развития наступления. Расширение плацдарма может обеспечить выгодные условия для продвижения вглубь обороны противника. Ситуация в Волчанске остается напряженной, а бои в городе и его окрестностях продолжаются.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону

Взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

На месте происшествия работу оперативных служб координирует заместитель губернатора Сергей Бодряков. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Информация уточняется.

Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР

Власти подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики принудительно эвакуируют семьи с детьми из Лиманской общины, написал назначенный Киевом глава военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, под эвакуацию попали 19 населенных пунктов.

Всего в этих населенных пунктах сейчас проживает примерно 109 детей, отметил Филашкин. В последние недели власти подконтрольных Украине территорий ДНР все чаще сообщают о планах эвакуации жителей из-за приближающейся линии фронта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Белгородской области погибла при атаке ВСУ

Жительница Белгородской области погибла при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

Гладков уточнил, что у отца погибшей минно-взрывная травма, баротравма и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму. Их дом полностью сгорел.

