Огневое кольцо и мертвая зона для ВСУ: новости СВО на вечер 8 августа

За минувшую неделю ВС РФ начали контролировать еще два населенных пункта — Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике и Январское в Днепропетровской области. Большую работу проделали бойцы Южной и Восточной группировок войск.

Существенно улучшила российская армия свое положение в Сумской и Харьковской областях. Удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники. В Харьковской области, по данным источника в силовых структурах, ВСУ несут большие потери по причине слабой подготовки санинструкторов — обучение они проходили по видео из интернета.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 августа, читайте в материале NEWS.ru.

«Подарки» для ВСУ

Как пишет Telegram-канал Mash, на территории ДНР в огневое кольцо попали порядка 600 украинских военных. В их числе — бывшие участники батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Источник утверждает, что противник замкнут между селами Александро-Калиново и Клебан-Бык. В этом районе ВС РФ наступают сразу с трех направлений, поэтому у украинских военных остается только дорога к водохранилищу в парке Клебан-Бык, но плавательных средств, чтобы спастись, у них нет.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения закрепляются в Торском в ДНР, вытесняя при этом ВСУ. В оборонном ведомстве информацию не комментировали.

«В ходе активных боев нашим передовым отрядам удалось обойти укрепрайон украинских боевиков севернее Торского и подойти к населенному пункту Кировск (Заречное) в ДНР. На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском», — написал Марочко.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Тем временем у города Орехова в Запорожской области российские операторы БПЛА из 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», создали мертвую зону на 23 километрах вглубь украинских позиций. По словам командира взвода с позывным Грибник, любая техника и живая сила ВСУ, которые появляются на этом участке фронта, эффективно уничтожаются.

«Все части, прибывающие на наше направление, будут перемолоты. Все части рано или поздно будут обескровлены», — подчеркнул Грибник.

ВСУ бьют по своим

Бойцы ВСУ с помощью БПЛА атаковали собственных военнослужащих, которые добровольно сложили оружие под Январским в Днепропетровской области. Как рассказал заместитель командира штурмового батальона 37-й бригады ВС РФ под позывным Эльбрус, украинские дроны нанесли удар во время эвакуации пленных в тыл, в результате чего погибло до взвода сдавшихся. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих», — сказал Эльбрус.

Другие военные ВСУ в Днепропетровской области, наоборот, раскрыли российским войскам расположение заградотрядов нацгвардии. Бойцы 31-й механизированной бригады ВСУ через мессенджер сообщили координаты позиций 17-й бригады НГУ «Рейд». От Минобороны РФ информации не поступало.

Также российские военные взяли в плен в зоне СВО наемника из Вьетнама. Иностранец признался, что он единственный, кто уцелел после удара ВС России по позиции его роты. На нем был шеврон Интернационального легиона ВСУ, в который набирают наемников из разных стран. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

БПЛА атакуют — тревога растет

«Военное обозрение» сообщило, что массированные удары ВС России с использованием дронов-камикадзе «Герань» вызывают у ВСУ растущую тревогу. Источник отмечает, что атака следует с такой частотой, что украинские военные сравнивают ее с «пулеметной очередью». При последних атаках на Киев, Харьков и Сумскую область российские силы применяли «Герани» групповыми ударами по военной инфраструктуре, складам и логистическим узлам. По данным «Военного обозрения», в результате были повреждены объекты, используемые ВСУ.

По словам военного эксперта Бориса Рожина, бойцы ВС РФ начали использовать новую тактику при атаке БПЛА — «Волчья стая». В ходе нее дроны действуют с разных направлений, собираясь перед атакой на противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Центральной становится одна из «Гераней» — она поднимается выше, в то время как остальные атакуют цель с разных сторон. В случае потери дрона место занимает другой. Также такая тактика предусматривает наличие ложных дронов «Гербера», которые существенно дешевле настоящих и отвлекают ПВО. Все это приводит к очень высокому проценту поражения вражеских целей, заключил эксперт.

