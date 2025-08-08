Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:32

ВСУ сравнили атаки «Гераней» с пулеметной очередью

В ВСУ пожаловались на интенсивные удары российскими БПЛА «Герань»

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Александр Щербак/ТАСС

Массированные удары ВС России с использованием дронов-камикадзе «Герань» вызывают у ВСУ растущую тревогу, сообщил портал «Военное обозрение». Интенсивность их применения военными РФ настолько высока, что противоборствующая сторона сравнивает атаки с непрерывным пулеметным огнем.

Они стали их запускать в формате пулеметной ленты. Один за одним — с короткими интервалами, — передает «ВО» слова одного из бойцов ВСУ.

Как уточняют авторы, во время недавнего налета на Киев Вооруженные силы России использовали «Герани» группами, нанося удары по местам размещения военной техники и объектам логистики. Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове и в городе Шостка Сумской области. В результате ряда атак, по сообщениям источника, повреждены объекты, используемые украинскими военными. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади выразил мнение, что военнослужащие ВС РФ значительно усовершенствовали тактику применения беспилотников в ходе СВО. По его оценке, это создает серьезные проблемы для ВСУ, которым необходимо срочно найти эффективные средства противодействия.

Украина
ВСУ
ВС РФ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.