ВСУ сравнили атаки «Гераней» с пулеметной очередью В ВСУ пожаловались на интенсивные удары российскими БПЛА «Герань»

Массированные удары ВС России с использованием дронов-камикадзе «Герань» вызывают у ВСУ растущую тревогу, сообщил портал «Военное обозрение». Интенсивность их применения военными РФ настолько высока, что противоборствующая сторона сравнивает атаки с непрерывным пулеметным огнем.

Они стали их запускать в формате пулеметной ленты. Один за одним — с короткими интервалами, — передает «ВО» слова одного из бойцов ВСУ.

Как уточняют авторы, во время недавнего налета на Киев Вооруженные силы России использовали «Герани» группами, нанося удары по местам размещения военной техники и объектам логистики. Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове и в городе Шостка Сумской области. В результате ряда атак, по сообщениям источника, повреждены объекты, используемые украинскими военными. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади выразил мнение, что военнослужащие ВС РФ значительно усовершенствовали тактику применения беспилотников в ходе СВО. По его оценке, это создает серьезные проблемы для ВСУ, которым необходимо срочно найти эффективные средства противодействия.