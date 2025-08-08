Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, почему ВСУ несут большие потери под Харьковом

ВСУ несут большие потери под Харьковом из-за слабой подготовки санинструкторов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении из-за слабой подготовки санинструкторов, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили со ссылкой на пленных пограничников, что обучение медиков в учебном центре проходит по видео из интернета.

Противник несет большие санитарные потери в том числе из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе. По его словам, там, предположительно, находились действующие офицеры стран НАТО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Кроме того, по информации Лебедева, российские войска уничтожили крупный склад ВСУ с оружием — предварительно, ракетами. По его словам, полгорода «подпрыгнуло» в результате атаки, а в домах повыбивало стекла.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.

