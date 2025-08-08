Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:54

Налет на Ростовскую область, Краснодар: как ВСУ атакуют Россию 8 августа

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ совершили новую атаку на Россию с использованием БПЛА. Сколько беспилотников сбили над Россией в ночь на 8 августа, где были атаки, что с Крымским мостом?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 8 августа

Утром 8 августа Минобороны РФ отчиталось, что за ночь было уничтожено и перехвачено 30 украинских БПЛА самолетного типа.

«Девять [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей», — объявило Минобороны РФ.

Что известно о последствиях атак БПЛА в России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что атаки БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

«В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал», — объявил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе за минувшие сутки ранены три человека, включая 12-летнего ребенка. Кроме того, супружеская пара получила ранения из-за атаки дрона на участке автодороги между селами Сурково и Белянка. В общей сложности беспилотники атаковали 14 сел в Белгородской области.

Блогер Олег Царев сообщает, что в Запорожской области под артиллерийским обстрелом оказалась Каменка-Днепровская. Последствия уточняются.

Официальный представитель Росавиации ночью сообщил, что план «Ковер» вводился в аэропорту Саратова. Ограничения были сняты в 05:51.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где атакуют беспилотники ВСУ утром 8 августа

Утром 8 августа мониторинговые каналы сообщили о новых налетах украинских БПЛА.

Опасность по беспилотникам была объявлена в районе Керчи, Таманского полуострова и Крымского моста. Telegram-канал «Герань цветущая» сообщил, что силы ПВО в этом районе приведены в высокую готовность, но мост не закрывался.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 362 транспортных средства. Время ожидания — более часа», — сообщил канал оперативной информации Крымского моста.

Мониторинговый Telegram-канал «Треугольник» сообщил о пролете пяти БПЛА от Славянска-на-Кубани в направлении Краснодара. Кроме того, авиационная, ракетная, бомбовая опасность объявлена в Запорожской области.

Желтый уровень опасности по БПЛА объявлен в Тульской, Московской, Рязанской областях. Красный уровень опасности — в городе Ельце и соседних районах Липецкой области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Под ударом Крым, Афипский НПЗ, поезда: как ВСУ атакуют Россию 7 августа

Удар в Буче, сожгли нефтебазу в Одессе: удары по Украине сегодня, 8 августа

Встреча Путина и Трампа: где и когда пройдет, закончится ли СВО, инсайды

атаки ВСУ
БПЛА
Россия
новости
Крымский мост
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.