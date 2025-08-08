Налет на Ростовскую область, Краснодар: как ВСУ атакуют Россию 8 августа

ВСУ совершили новую атаку на Россию с использованием БПЛА. Сколько беспилотников сбили над Россией в ночь на 8 августа, где были атаки, что с Крымским мостом?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 8 августа

Утром 8 августа Минобороны РФ отчиталось, что за ночь было уничтожено и перехвачено 30 украинских БПЛА самолетного типа.

«Девять [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей», — объявило Минобороны РФ.

Что известно о последствиях атак БПЛА в России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что атаки БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

«В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал», — объявил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе за минувшие сутки ранены три человека, включая 12-летнего ребенка. Кроме того, супружеская пара получила ранения из-за атаки дрона на участке автодороги между селами Сурково и Белянка. В общей сложности беспилотники атаковали 14 сел в Белгородской области.

Блогер Олег Царев сообщает, что в Запорожской области под артиллерийским обстрелом оказалась Каменка-Днепровская. Последствия уточняются.

Официальный представитель Росавиации ночью сообщил, что план «Ковер» вводился в аэропорту Саратова. Ограничения были сняты в 05:51.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где атакуют беспилотники ВСУ утром 8 августа

Утром 8 августа мониторинговые каналы сообщили о новых налетах украинских БПЛА.

Опасность по беспилотникам была объявлена в районе Керчи, Таманского полуострова и Крымского моста. Telegram-канал «Герань цветущая» сообщил, что силы ПВО в этом районе приведены в высокую готовность, но мост не закрывался.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 362 транспортных средства. Время ожидания — более часа», — сообщил канал оперативной информации Крымского моста.

Мониторинговый Telegram-канал «Треугольник» сообщил о пролете пяти БПЛА от Славянска-на-Кубани в направлении Краснодара. Кроме того, авиационная, ракетная, бомбовая опасность объявлена в Запорожской области.

Желтый уровень опасности по БПЛА объявлен в Тульской, Московской, Рязанской областях. Красный уровень опасности — в городе Ельце и соседних районах Липецкой области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

