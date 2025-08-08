Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:24

Стало известно о планах ВСУ атаковать российские аэродромы

«РВ»: ВСУ планируют атаки с использованием БПЛА на российские аэродромы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины планируют масштабные атаки с использованием FPV-дронов на стратегически важные аэродромы в России, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации источника, в зоне риска, в частности, оказались авиабаза в саратовском Энгельсе и объекты в Ростовской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как сообщают российские мониторинговые каналы, связанные с системами ПВО, в этих регионах ожидается активизация атак БПЛА. Местных жителей призывают проявлять повышенную бдительность: следить за обстановкой и немедленно сообщать о любых подозрительных транспортных средствах, особенно грузовых автомобилях вблизи стратегических объектов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 8 августа 30 украинских беспилотников. По данным ведомства, всего Вооруженные силы Украины атаковали шесть российских регионов.

До этого Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами на 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе в селе Головчино от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.

БПЛА
дроны
ВСУ
атаки
удары
Россия
Украина
аэродромы
Ростовская область
Саратовская область
Энгельс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.