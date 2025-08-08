Стало известно о планах ВСУ атаковать российские аэродромы «РВ»: ВСУ планируют атаки с использованием БПЛА на российские аэродромы

Вооруженные силы Украины планируют масштабные атаки с использованием FPV-дронов на стратегически важные аэродромы в России, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации источника, в зоне риска, в частности, оказались авиабаза в саратовском Энгельсе и объекты в Ростовской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как сообщают российские мониторинговые каналы, связанные с системами ПВО, в этих регионах ожидается активизация атак БПЛА. Местных жителей призывают проявлять повышенную бдительность: следить за обстановкой и немедленно сообщать о любых подозрительных транспортных средствах, особенно грузовых автомобилях вблизи стратегических объектов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 8 августа 30 украинских беспилотников. По данным ведомства, всего Вооруженные силы Украины атаковали шесть российских регионов.

До этого Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами на 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе в селе Головчино от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.