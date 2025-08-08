Военэксперт раскрыл секрет успеха тактики «Волчья стая»

Бойцы ВС РФ начали использовать новую тактику при атаке БПЛА «Волчья стая», рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Она подразумевает, что дроны действуют с разных направлений, собираясь перед атакой на противника. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По словам Рожина, одна из «Гераней» становится центральной, поднимаясь выше, в то время как остальные атакуют цель с разных сторон. В случае если ведущий дрон сбивают, его место мгновенно занимает другой. Кроме того, при таком ударе используются ложные дроны «Гербера». Они существенно дешевле настоящих и отвлекают ПВО на себя. Все это, по словам Рожина, приводит к очень высокому проценту поражения вражеских целей.

До этого австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади выразил мнение, что военнослужащие ВС РФ значительно усовершенствовали тактику применения беспилотников в ходе СВО. По его оценке, это создает серьезные проблемы для ВСУ, которым необходимо срочно найти эффективные средства противодействия.