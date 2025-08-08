Названо число новых населенных пунктов под контролем России МО: за неделю ВС РФ начали контролировать два новых населенных пункта

За неделю ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о селах в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В первом случае значительных результатов добились бойцы Южной группировки войск, во втором действовали военнослужащие «Востока».

Освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики <...> освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные закрепляются в Торском в ДНР. По его словам, подразделения ВСУ постепенно вытесняются из села.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, в свою очередь, рассказал, что российские войска окружили подразделения ВСУ на южных подступах к населенному пункту Константиновка в ДНР. По его словам, котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. Оборонное ведомство эти данные не комментировало.

До этого военнослужащий рассказал, что ВСУ использовали поврежденную натовскую технику как заграждение при обороне Александро-Калиново. По его словам, машины заминировали и специально оставили на пути к населенному пункту. Украинские войска пытались замаскировать ловушку, имитируя боеготовность подбитой техники.