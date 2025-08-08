Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 21:52

Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР

В подконтрольной Киеву части ДНР сообщили об эвакуации 19 населенных пунктов

Фото: Алексей Ковальчук/ТАСС

Власти подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики принудительно эвакуируют семьи с детьми из Лиманской общины, написал в Telegram-канале назначенный Киевом глава военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, под эвакуацию попали 19 населенных пунктов.

Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Дубрава, Закетное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины, — сообщил он.

Всего в этих населенных пунктах сейчас проживает примерно 109 детей, отметил Филашкин. В последние недели власти подконтрольных Украине территорий ДНР все чаще сообщают о планах эвакуации жителей из-за приближающейся линии фронта.

Ранее администрация подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА) переехала из Краматорска в Днепр. Филашкин сообщил, что решение связано с вопросами безопасности и необходимостью более слаженной организации работы. Теперь ОВА функционирует в офисных помещениях в Днепре. Часть сотрудников по-прежнему находится в Краматорске, однако они перешли на дистанционный формат работы.

ДНР
эвакуация
фронт
Украина
СВО
