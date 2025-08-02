Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 21:45

Украинские чиновники массово эвакуируются из Краматорска

Донецкую ОВА перевезли в Днепр из-за приближения фронта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА) переехала из Краматорска в Днепр, проинформировал назначенный Киевом глава Вадим Филашкин в разговоре с агентством «Укринформ». Чиновники, по его словам, сменили локацию в целях безопасности и обеспечения «слаженной организации работы».

Он пояснил, что работа Донецкой областной военной администрации теперь ведется в офисных помещениях в Днепре, чтобы обеспечить выполнение срочных задач в условиях военного положения. Филашкин отметил, что некоторое количество работников все еще находятся в Краматорске, однако они теперь работают дистанционно.

Ранее руководство Донецкой ОВА, подконтрольной Киеву, приняло решение о принудительной эвакуации мирных жителей. По словам Филашкина, людей будут вывозить из города Доброполье, а также из ряда сел Добропольской и Криворожской общин. В список вошли Анновка, Новый Донбасс, Рубежное, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша. Эвакуация касается в первую очередь семей с детьми.

ДНР
Украина
СВО
Днепропетровск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье на пляже мигрант напал с ножом на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.