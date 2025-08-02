Украинские чиновники массово эвакуируются из Краматорска

Администрация подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА) переехала из Краматорска в Днепр, проинформировал назначенный Киевом глава Вадим Филашкин в разговоре с агентством «Укринформ». Чиновники, по его словам, сменили локацию в целях безопасности и обеспечения «слаженной организации работы».

Он пояснил, что работа Донецкой областной военной администрации теперь ведется в офисных помещениях в Днепре, чтобы обеспечить выполнение срочных задач в условиях военного положения. Филашкин отметил, что некоторое количество работников все еще находятся в Краматорске, однако они теперь работают дистанционно.

Ранее руководство Донецкой ОВА, подконтрольной Киеву, приняло решение о принудительной эвакуации мирных жителей. По словам Филашкина, людей будут вывозить из города Доброполье, а также из ряда сел Добропольской и Криворожской общин. В список вошли Анновка, Новый Донбасс, Рубежное, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша. Эвакуация касается в первую очередь семей с детьми.