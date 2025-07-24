Украина начала насильно вывозить людей с подконтрольной части ДНР Киев принял решение об эвакуации жителей подконтрольной части ДНР

Руководство части Донецкой Народной Республики, подконтрольной Киеву, приняло решение о принудительной эвакуации мирных граждан, заявил глава украинской военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. По его словам, людей будут вывозить из Доброполья, а также из некоторых сел Добропольской и Криворожской общин.

Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполья, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вплотную приблизились к Дмитрову (Мирнограду) после того, как был взят под контроль населенный пункт Новоэкономическое в регионе. По его словам, этот поселок имеет важное значение, так как дает возможность усиления огневого контроля на украинские силы в городе.

Кроме того, российский военный с позывным Цыпа заявил об уничтожении пяти станций РЭБ ВСУ в ДНР с помощью дронов. Комплексы располагались вблизи Яблоневки и Новооленовки.