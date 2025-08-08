«В мясорубку»: депутат Рады обвинил Зеленского в гибели целого поколения

Президент Украины Владимир Зеленский пожертвовал жизнями миллионов людей и должен понести за это ответственность, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. Так парламентарий отреагировал на заявление Зеленского о невозможности вернуть под контроль Киева территории, перешедшие к России, военным путем.

Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ (Служба безопасности Украины. — NEWS.ru) — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? — написал Дмитрук.

Он добавил, что более семи тысяч политических заключенных оказались в тюрьмах за слова и заявления, озвученные теперь самим Зеленским. По словам депутата, президент Украины знал, что делает, и должен понести за это ответственность.

Ранее Дмитрук призвал украинцев добиваться отставки Зеленского. По его словам, отказ президента забирать тысячу пленных показывает безразличие киевских властей к судьбе своих граждан. Дмитрук заявил, что только смена власти даст шанс увидеть близких живыми.