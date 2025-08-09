Командование ВСУ для снижения потерь среди подготовленных военнослужащих отправляет в авангарде штурмов слабо подготовленную пехоту, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что наиболее ценные кадры освобождают от выполнения особенно опасных задач.

Цель — снизить потери среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, — пояснил источник.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что украинские военнослужащие занимались в Курской области разбоем, насилием и истязанием мирных жителей. По словам депутата, то, что творили «эти изверги», не укладывается в голове нормального цивилизованного человека.

До этого освобожденные из украинского плена российские военнослужащие заявили о систематических пытках, которые напоминали методы нацистских концлагерей. Так, в отношении раненых и обезоруженных пленных применялись пытки с использованием электричества, удушения, избиения, сексуальное насилие и даже издевательства с привлечением животных.