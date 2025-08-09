Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 07:39

Командование ВСУ нашло необычный способ снизить потери

Командование ВСУ отправляет на штурм слабо подготовленную пехоту

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ для снижения потерь среди подготовленных военнослужащих отправляет в авангарде штурмов слабо подготовленную пехоту, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что наиболее ценные кадры освобождают от выполнения особенно опасных задач.

Цель — снизить потери среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, — пояснил источник.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что украинские военнослужащие занимались в Курской области разбоем, насилием и истязанием мирных жителей. По словам депутата, то, что творили «эти изверги», не укладывается в голове нормального цивилизованного человека.

До этого освобожденные из украинского плена российские военнослужащие заявили о систематических пытках, которые напоминали методы нацистских концлагерей. Так, в отношении раненых и обезоруженных пленных применялись пытки с использованием электричества, удушения, избиения, сексуальное насилие и даже издевательства с привлечением животных.

ВСУ
военные
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.