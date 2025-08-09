Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 13:28

В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки

Депутат Журавлев: под угрозой атаки Украины находятся все российские города

Украинские атаки угрожают всем российским городам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что чем ближе населенный пункт к Украине, тем выше вероятность провокаций.

Под угрозой нападения сейчас, к сожалению, остаются все российские города, и, чем ближе к Украине, тем, соответственно, эта опасность больше. Мы ведем сложные и кровопролитные боевые действия, и странно было бы этого не замечать, вести расслабленную мирную жизнь, отдыхать и купаться в море, как ни в чем не бывало, — добавил Журавлев.

По его словам, ВСУ ведут террористическую деятельность, пытаясь вызвать панику среди россиян. Парламентарий призвал не поддаваться на украинские провокации.

Враг ведет преимущественно террористическую активность, атакует наших граждан, чтобы посеять панику. Главное, быть бдительными и не поддаваться на эти провокации, — подытожил Журавлев.

Ранее аэропорт Сочи ввел временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Представители аэропорта призвали пассажиров с уважением относиться к окружающим.

