09 августа 2025 в 07:59

В Британии рассказали о битве за ключевой город в Донбассе

Меркурис: взятие Красноармейска ВС России приведет к прорыву фронта в Донбассе

Вся линия обороны ВСУ в Донбассе разрушится после того, как российская армия возьмет под контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Это заставит президента США Дональда Трампа усилить давление на Киев с целью заключения мирного соглашения, считает он.

Теперь, если Покровск падет, как я уже сказал, вся линия обороны начнет рушиться, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ отступают со своих позиций в селе Новоселовка вглубь Днепропетровской области. Населенный пункт является первым значительным логистическим узлом на этом направлении фронта.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование ВСУ перебросило часть военнослужащих с позиций в Днепропетровской области на Красноармейское направление. По его словам, противник передислоцировал свои «наиболее боеспособные силы».

