Стало известно, что будет в зоне СВО во время встречи Трампа и Путина Депутат Колесник: ВС РФ не прекратят наступать на фоне встречи Трампа и Путина

Армия России не сбавит темп наступления в зоне СВО на фоне переговоров президентов США и России на Аляске, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, любая пауза на фронте даст ВСУ передышку.

Пока не будет договоренностей по долгосрочному миру, темпы наступления ВС России в зоне СВО сбавлены не будут. Никаких замедлений быть не может. Мы замедлимся, а ВСУ получат передышку, войска противника, что станет с нашей стороны ошибкой. Мы не допустим никаких передышек до заключения договоренностей. Наши войска постоянно наступают. Это мое мнение, — считает Колесник.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.